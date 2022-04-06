Сумеречный залп: кадры удара «Ониксами» с черноморского побережья в ходе спецоперации

На кадрах видно, как ракеты, ревя и озаряя все вокруг пламенем, взмывают в сумеречное небо и уносятся в сторону Украины, чтобы поразить там назначенные наземные цели.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар высокоточными ракетами «Оникс» по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Пуск был выполнен расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион» с черноморского побережья. На кадрах видно, как ракеты, ревя и озаряя все вокруг пламенем, взмывают в сумеречное небо и уносятся в сторону Украины, чтобы поразить там назначенные наземные цели.

Об уничтожении пяти украинских баз хранения горюче-смазочных материалов сегодня заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, они снабжали украинские группировки войск в районах Харькова, Николаева и в Донбассе.

Также, как заметил Конашенков, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска России поразили 24 украинских военных объекта за ночь.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов