«Нас начали расстреливать»: пенсионер из Мариуполя рассказал о побеге из города

Неделями люди прятались по подвалам и каждый день рисковали своей жизнью.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Таганроге встретили очередную группу беженцев из Мариуполя. Женщины с детьми, старики и молодые люди, которым пришлось бежать от зверств украинских националистов. Их рассказы походи один на другой и за каждой историей таятся страх и ужас, пережить которые дано не каждому.

Виктор Березных, который встретился со съемочной группой «Звезды» рассказал, как был вынужден скитаться по развалинам родного Мариуполя.

«Холод, окна в домах повыбивало, мы начали их подушками затыкать, как могли. Потом стало теплее, но мы под одеялами сидели. Сын выходил каждый день добывать кипяток. Прятался, как начинался бой. Страшно было», - вспомнил Виктор.

Но настоящий ужас начался позже, добавил он, когда бои уже не прекращались. Скрывавшиеся среди развалин люди потеряли возможность выходить на улицу, добывать воду и пропитание.

«Крупнокалиберное орудие ВСУ хлестало по центру и востоку города неделю, не замолкая. Я так понимаю, что ущерб нанесен страшный. Они там годами запасались вооружениями. Когда квартиры сгорели, мы между этажами сидели на площадке, потом в подвал спустились», - рассказал пенсионер.

Когда весь дом оказался объят пламенем, люди выбежали на улицу, прямо под огонь националистов.

«Мы вышли, а нас начали расстреливать. Два парня сразу упали, я бежал последним. Все тогда побросали, только еду и одежду с собой взяли. Я в фильмах такого не видел, чтобы так стреляли не переставая. Тут вроде выехали, нас кормят. У сына психологический срыв, его поместили в больницу. Нашли, где он лежит, пойдем проведать. Жена в шоке, я тоже, но он спас нас», - вздохнул Виктор Березных.

Ситуация в Мариуполе катастрофическая. Блокированные в отдельных частях города ВСУ и боевики нацбатов оказывают ожесточенное сопротивление. После отказа военнослужащих Украины покинуть город по гуманитарным коридорам в Минобороны РФ заявили, что зачистят Мариуполь.