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«Стреляли по домам русских»: жители Мариуполя об обстреле города националистами

15:39 05.04.2022
Кроме того, бойцы «Азова»* оборудовали огневые точки прямо в домах мариупольцев, вызывая ответный огонь по окнам квартир.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Мариуполь подвергся новым обстрелам из минометов и крупнокалиберных пулеметов со стороны бойцов «Азова»*. Местные жители рассказали, что огневые точки националисты оборудовали прямо в домах, вызывая ответный огонь по окнам квартир. Кроме того, бойцы «Азова»*, как уточняется, во время атаки стреляли по домам, где проживают граждане России.

«Подъезжали и стреляли прямо по домам русских, по частному сектору, прямо по домам», - рассказывают местные жители.

По их словам, националисты во время обстрела выгнали мариупольцев из их домов, позже закрыли подъезды, а людям пришлось спуститься в подвал.

«Если люди подходили к подъезду забрать из квартир остатки воды, продуктов, они начинали стрелять под ноги. У мужчины сдали нервы, он бегал по двору и что-то кричал, его застрелили», - рассказывают жители Мариуполя.

Сейчас за порядком и безопасностью в Мариуполе следят бойцы из Чеченской Республики. Людям раздают гуманитарную помощь. Линия боевых действий отодвинута.

Вторая больница Мариуполя стала убежищем для тех, кто остался без крыши над головой. Людям помогают волонтеры, в основном это жители Левобережного района города. Пока они не могут вернуться домой.

Несколькими днями ранее в Минобороны России сообщили о том, что украинская сторона не выполнила свои обязательства по открытию гуманитарного коридора в Мариуполь. В военном ведомстве отметили, что оставшаяся часть боевиков националистических формирований в течение указанного периода не соблюдала режим тишины в полном объеме, а вела интенсивный беспорядочный огонь из стрелкового оружия и минометов.

* «Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ. 

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Павел Кольцов, Станислав Иващенко, Николай Баранов 

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