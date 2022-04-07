Также за день были уничтожены три украинских БПЛА.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские ПВО сбили украинские Ми-8 и Ми-24 в районе Херсона.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два украинских военных вертолета: Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсон, а также три беспилотных летательных аппарата, в том числе два – "Байрактар ТБ-2" в районах населенных пунктов Кривой Рог и Трудовой», - отметил Конашенков.

Официальный представитель военного ведомства подчеркнул, что всего с начала проведения спецоперации были уничтожены: 125 самолетов, 95 вертолетов, 416 беспилотных летательных аппаратов, 2003 танка и других боевых бронированных машин, 220 установок реактивных систем залпового огня, 869 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1902 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее Игорь Конашенков сообщил, что в Житомирской области высокоточными ракетами уничтожены резервы для украинской группировки в Донбассе. ВС РФ нанесли удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов