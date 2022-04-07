МО РФ: в Житомирской области высокоточными ракетами уничтожены резервы для украинской группировки в Донбассе
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В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области. В результате удара уничтожены резервы, предназначенные для переброски группировки украинских войск на Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.