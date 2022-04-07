Оперативно-тактическая авиация России поразила еще 29 военных объектов Украины

Также официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков сообщил, что наступающие подразделения Донецкой Народной Республики полностью зачистили от украинских националистов населенный пункт Сладкое.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Минобороны России сообщили об успехах оперативно-тактической авиации России. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 29 военных объектов Украины», - заметил Конашенков.

По его словам, среди этих объектов есть два командных пункта, радиолокатор подсветки целей и наведения С-300, который был поражен в районе населенного пункта Курахово, и семь артиллерийских батарей. Также поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и 10 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники Украины.

Также Конашенков сообщил, что наступающие подразделения Донецкой Народной Республики полностью зачистили от украинских националистов населенный пункт Сладкое.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов