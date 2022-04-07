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Политолог рассказал об отсутствии последствий исключения России из СПЧ

Виктория Ивашечкина
19:21 07.04.2022
При этом, по словам эксперта, необходимо принять во внимание, какие именно страны проголосовали против России.
Политолог рассказал об отсутствии последствий исключения России из СПЧ
© Фото: unsplash
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Политолог, журналист Юрий Светов прокомментировал «Звезде» решение Генассамблеи ООН проголосовать по исключению России из Совета по правам человека (СПЧ). По словам эксперта, это никак не отразится на России, однако, следует принять во внимание, какие страны проголосовали против РФ.

«Ничего это совершенно не значит. У ООН есть основная структура руководства, это Совет Безопасности из пяти постоянных членов и какого-то количества непостоянных. Это главный инструмент нашего влияния, главное место, где мы находимся. Далее они создают множество всяких структур, в которые входит, к примеру СПЧ. Он по разному преобразовывался. Американцы то состояли там, то нет», - объяснил эксперт.

По словам политолога, с принятием данного решения против России ничего страшного для страны не произойдет.

«Они поймут, что сегодня Россия, а завтра их могут выкинуть. Давление от американцев было сильнее. Ничего для нас это не изменит», - подытожил Юрий Светов.

В четверг, 7 апреля, Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека (СПЧ). За резолюцию проголосовали 93 государства. Против - 24 страны, воздержались - 58. При этом постпред России при ООН Василий Небензя назвал инициативу американцев оп приостановке членства России в Совете по правам человека невообразимой

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