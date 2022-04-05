США хотят в ближайшее время проголосовать за приостановку деятельности Москвы в СПЧ

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Официальный Вашингтон рассчитывает провести голосование по приостановке членства России в СПЧ ООН в ближайший четверг. Об этом заявила американский постоянный представитель при организации Линда Томас-Гринфилд.

«Этим нужно заниматься в Генеральной Ассамблее, и мы рассчитываем сделать это как можно скорее - на этой неделе и, возможно, уже в четверг», - сказала она в интервью радиостанции NPR.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал инициативу американцев оп приостановке членства России в СПЧ невообразимой.

«Это невообразимо - то, что Запад и остальные пытаются сделать сегодня с Россией. Они пытаются исключить ее из любых многосторонних форумов в мире», - приводит РИА Новости его слова.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию по защите жителей Донбасса. Ее главная цель - демилитаризация и денацификация Украины.