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«Это конец света»: жительница Мариуполя поделилась впечатлениями о городских боях

Тимур Шерзад
Станислав Иващенко
18:59 07.04.2022
По словам мирной жительницы, с появлением освобождающих город военных теперь можно выйти на улицу и получить пайки, воду и гуманитарную помощь от ДНР.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Жительница Мариуполя Наталья Александровна поделилась со «Звездой» впечатлениями о боях, развернувшихся в ее городе. 

«Это конец света, это бомбежки, это "Грады". Это невозможно пережить, мы из подвалов не вылазили, не знали, что делается наверху. Появились военные, мы начали хотя бы ходить по улицам. Теперь мы можем получить пайки, воду, гуманитарку от МЧС, от ДНР», - призналась Наталья. 

«Звезда» пообщалась и с военными, освобождающими город от украинских националистов. Так, боец ДНР с позывным Туман рассказал о коварстве подземных ходов в Мариуполе - по его словам, они могут тянуться на десятки километров. 

Также на сайте «Звезды» публиковались кадры передвижения танков освободителей по Мариуполю.

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