«Десятки километров»: боец ДНР рассказал о коварстве подземных ходов в Мариуполе
Боец Донецкой Народной Республики рассказал корреспонденту «Звезды» Станиславу Иващенко о подземных ходах в Мариуполе.
После Великой Отечественной Мариуполь восстанавливался с учетом эвакуации мирных жителей при боевых действиях. Вооруженные формирования Украины пользуются катакомбами в своих целях.
«В некоторых местах пути снабжения и эвакуации сотрудников могут достигать десятка километров и выходить из одного района в другой район. И даже вести в соцобъекты. Театр и так далее. На "Азовстали" - до четырех этажей вниз», - сообщил боец ДНР с позывным Туман.
В Мариуполе работают и другие корреспонденты «Звезды». Так, например, Павел Кольцов взял интервью у жителя города, который рассказал, как ему удалось в последнюю секунду бежать от украинских националистов.
Также «Звезда» публиковала кадры передвижения танков освободителей по улицам Мариуполя.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов