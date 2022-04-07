Армия «Десятки километров»: боец ДНР рассказал о коварстве подземных ходов в Мариуполе Станислав Иващенко После Великой Отечественной Мариуполь восстанавливался с учетом эвакуации мирных жителей при боевых действиях. Вооруженные формирования Украины пользуются катакомбами в своих целях. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Боец Донецкой Народной Республики рассказал корреспонденту «Звезды» Станиславу Иващенко о подземных ходах в Мариуполе. После Великой Отечественной Мариуполь восстанавливался с учетом эвакуации мирных жителей при боевых действиях. Вооруженные формирования Украины пользуются катакомбами в своих целях. «В некоторых местах пути снабжения и эвакуации сотрудников могут достигать десятка километров и выходить из одного района в другой район. И даже вести в соцобъекты. Театр и так далее. На "Азовстали" - до четырех этажей вниз», - сообщил боец ДНР с позывным Туман. В Мариуполе работают и другие корреспонденты «Звезды». Так, например, Павел Кольцов взял интервью у жителя города, который рассказал, как ему удалось в последнюю секунду бежать от украинских националистов. Также «Звезда» публиковала кадры передвижения танков освободителей по улицам Мариуполя. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика