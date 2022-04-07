«В живых бы не оставили»: житель Мариуполя рассказал, как ему удалось спастись от «Азова»*

Игорь заявил, что украинских националистов даже на вид легко отличить от солдат ВСУ - хотя бы по тому, как они держатся. Со слов жителя, он много раз слышал о том, что азовцы* действуют в роли заградительных отрядов, без сомнений расстреливая бойцов ВСУ, вздумай те побежать или сдаться.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Житель Мариуполя рассказал корреспонденту «Звезды» Павлу Кольцову, как ему удалось спастись от боевиков батальона украинских националистов «Азов»*.

По словам мариупольца Игоря Горелова, украинские националисты принялись ломиться в подъезд дома, где он жил. Он понимал, что боевики не оставят его в живых, ведь дома имелись российские флаги и георгиевские ленты, оставшиеся у него как память о службе в Севастополе.

«Начали в двери стучать к нам, выламывать, выбивали двери. А потом, когда начали сильнее уже стучать... у меня просто флаг военно-морской, я служил в Севастополе, я восемь лет его не мог никак показывать. Ну, потом мы решили с супругой бежать, потому что люди там неадекватные. Со второго этажа прыгали вниз. Супруга не удержалась и упала, головой ударилась, повредила копчик. Но остались живые, убежали», - вспоминает Горелов.

Игорь заявил, что украинских националистов даже на вид легко отличить от солдат ВСУ - хотя бы по тому, как они держатся. Со слов жителя, он много раз слышал о том, что азовцы* действуют в роли заградительных отрядов, без сомнений расстреливая бойцов ВСУ, вздумай те побежать или сдаться.

«У нас Путин с Медведевым на флаге есть, поэтому, я думаю, в живых бы нас не оставили. Переживал очень за супругу. Я понимаю, меня там. Но что могут сделать с женщиной, непредсказуемо. У нас говорили, как они издевались, как в аэропорту там тюрьму сделали, поэтому... страшное дело», - признался Игорь Горелов.

Ранее в Минобороны России показывали кадры эвакуации в Россию тяжелобольных жителей города Изюм Харьковской области - российские военные оказывают квалифицированную медпомощь всем местным жителям. Тяжелобольных везут в РФ и лечат там.

Также сообщалось, что ВС РФ обнаружили свидетельства тесного военного сотрудничества НАТО и Украины на заводе в Изюме.

* Батальон «Азов» - организация украинских националистов, запрещенная в России.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов