По мнению издания, подобная ситуация говорит о сохраняющейся поддержке РФ в Италии.

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Итальянские парламентарии отказались присутствовать на выступлении украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет американский портал Politico, говоря о сохраняющейся поддержке РФ в Италии.

По сообщениям Il Fatto Quotidiano, на совместном заседании отсутствовали минимум 350 депутатов и сенаторов. Ссылаясь на свои источники, СМИ отмечает, что, если Палата депутатов была практически заполнена, то трибуны остались почти пустыми. В итальянском парламенте насчитывается 630 депутатов и 315 сенаторов.

Также сообщается о том, что в римском парламенте сформировался блок, состоящий из правых и левых сил. Его члены выступают против поставок оружия Киеву и планов правительства увеличить военные расходы.

Ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung заявило о том, что Владимир Зеленский настроил против себя глав правительств некоторых государств Евросоюза, раздав оценки странам по уровню помощи.

Кроме этого, несколькими днями ранее президент Украины выразил желание видеть Китай на своей стороне. По его словам, результат, который необходим миру, не может быть достигнут без прямой связи США и КНР.