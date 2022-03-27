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СМИ: Зеленский теряет поддержку Европы из-за выставления оценок членам ЕС

Анна Касаткина
05:02 27.03.2022
Самым «нерадивым учеником» оказалась Венгрия, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
СМИ: Зеленский теряет поддержку Европы из-за выставления оценок членам ЕС
© Фото: Volodymyr Zelensky, Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский настроил против себя глав правительств некоторых государств Евросоюза, раздав оценки странам по уровню помощи. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«В четверг вечером у Зеленского снова появилась возможность "воззвать к совести" членов Европейского совета... Но на этот раз он ее упустил. Более того, он настроил против себя глав некоторых правительств», - пишет газета.

Как указывает автор материала, Зеленский отдельно оценил помощь каждой страны Украине: так, безусловного одобрения заслужили Литва, Латвия, Эстония и Польша, обращение к французскому президенту прозвучало как «четыре с минусом». Высказывания Зеленского в адрес Греции, Германии и Португалии автор интерпретировал как «удовлетворительно».

Самым «нерадивым учеником» оказалась Венгрия, пишет издание. В ответ премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Будапешт придерживается только своих собственных интересов и хочет оставаться в стороне от боевых действий, а потому не собирается поставлять на Украину оружие и продолжит выступать против энергетического эмбарго.
Как заключает издание, после заседания Евросовета ни одна из предложенных новых санкций (например, отмена виз для россиян и запрет грузовых перевозок из России и Белоруссии и обратно) не вошли в итоговую декларацию саммита.

Ранее в МИД Венгрии заявили, что страна откажется поддержать санкции Евросоюза против поставки энергоносителей из России, а также введение бесполетной зоны над Украиной и так называемую миротворческую миссию ЕС в этом государстве. По словам главы ведомства Петера Сийярто, он попросил коллег по министерству не вносить в будущем никаких предложений по ограничению и прекращению поставок нефти и газа из РФ для сохранения европейского единства, а также с учетом того, что это ставит под угрозу энергетическую безопасность некоторых стран ЕС, среди которых и Венгрия.

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