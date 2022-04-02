Зеленский хочет, чтобы Китай принял сторону Украины
Украинский лидер подчеркнул, что выбор остается за КНР.
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание видеть Китай на своей стороне.
«Я бы хотел Китай на нашей стороне. Но выбор за ними», - сказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, результат, который необходим миру, не может быть достигнут без прямой связи США и КНР.
Ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что попытки США оказать давление на Россию и КНР не увенчаются успехом.