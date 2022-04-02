Зеленский хочет, чтобы Китай принял сторону Украины

© Фото: Alexis Sciard Keystone Press Agency Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание видеть Китай на своей стороне.

«Я бы хотел Китай на нашей стороне. Но выбор за ними», - сказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, результат, который необходим миру, не может быть достигнут без прямой связи США и КНР.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что попытки США оказать давление на Россию и КНР не увенчаются успехом.