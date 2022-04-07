Армия ВС РФ обнаружили свидетельства тесного военного сотрудничества НАТО и Украины на заводе в Изюме Как сообщили в МО РФ, завод оборонялся аэромобильными силами Украины и украинскими националистами. Противник был выбит с территории завода российскими подразделениями. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Вооруженные силы России обнаружили свидетельства тесного военного сотрудничества НАТО и Украины на Изюмском приборостроительном заводе. Это предприятие ОПК Украины выпускало оптические приборы для бронетехники украинского производства - например, для бронетранспортеров БТР-4Е. Как сообщили в МО РФ, завод оборонялся аэромобильными силами Украины и украинскими националистами. Противник был выбит с территории завода российскими подразделениями. «На территории предприятия были обнаружены оставленные при отступлении формированиями киевского режима образцы вооружения западного производства: переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Stinger», различные противотанковые системы, а также оружие и боеприпасы украинского производства», - говорится в сообщении. Кроме этого, сообщается, что на территории завода украинцами были оставлены документация, чертежи и журналы, где была отражена причастность стран НАТО к совместным проектам по разработке агрегатов и частей новых образцов вооружения и техники ВСУ. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика