ВС РФ обнаружили свидетельства тесного военного сотрудничества НАТО и Украины на заводе в Изюме
Вооруженные силы России обнаружили свидетельства тесного военного сотрудничества НАТО и Украины на Изюмском приборостроительном заводе.
Это предприятие ОПК Украины выпускало оптические приборы для бронетехники украинского производства - например, для бронетранспортеров БТР-4Е.
Как сообщили в МО РФ, завод оборонялся аэромобильными силами Украины и украинскими националистами. Противник был выбит с территории завода российскими подразделениями.
«На территории предприятия были обнаружены оставленные при отступлении формированиями киевского режима образцы вооружения западного производства: переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Stinger», различные противотанковые системы, а также оружие и боеприпасы украинского производства», - говорится в сообщении.
Кроме этого, сообщается, что на территории завода украинцами были оставлены документация, чертежи и журналы, где была отражена причастность стран НАТО к совместным проектам по разработке агрегатов и частей новых образцов вооружения и техники ВСУ.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов