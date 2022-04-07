Новак уверен, что за российский газ начнут платить рублями

По словам зампреда правительства России, некоторые страны-потребители еще изучают этот вопрос, однако есть те, кто уже согласился с условиями Москвы.

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Вице-премьер РФ Александр Новак убежден, что Европа будет платить за российский газ рублями. По словам зампреда правительства России, некоторые страны-потребители еще изучают этот вопрос, однако есть те, кто уже согласился с условиями Москвы.

«Сейчас европейские страны и компании, которые являются потребителями российского газа, изучают этот вопрос. Мы слышим разные заявления: есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают. Но я уверен, что платежи будут осуществляться в соответствии с тем, как определил президент, как определено указом и тем порядком, который установит правительство», - сказал Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее стало известно, что Белоруссия с апреля начнет покупать газ за рубли. К этому близки и венгры. Вчера, 6 апреля, премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что оплата поставок российского газа в рублях не является проблемой для Венгрии.