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Роскомнадзор запретил рекламу Google и его информационных ресурсов. Об этом говорится в Telegram-канале надзорного ведомства. Отмечается, что данная мера была принята из-за несоблюдения компанией российского законодательства.

«Информирование поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства», - еще одна мера, о которой в отношении Google объявил РКН.

В Роскомнадзоре уточнили, что эти ограничения будут действовать до полного устранения американской компанией нарушений российского законодательства.

Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить распространять угрозы в отношении граждан России через рекламные ролики на видеохостинге YouТube. Т