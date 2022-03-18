Роскомнадзор потребовал от Google прекратить угрозы гражданам РФ в рекламе на YouТube

Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить распространять угрозы в отношении граждан России через рекламные ролики на видеохостинге YouТube. Также служба утверждает, что в роликах содержались призывы вести диверсионную деятельность на территории России и Белоруссии.

«Ранее стало известно, что пользователям видеохостинга YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь. Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан... Роскомнадзор выступает категорически против подобных рекламных кампаний и требует от Google LLC в максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов», - говорится в сообщении РКН.

Ранее заместитель главы Комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин заявил, что YouTube может быть вскоре заблокирован в РФ наряду с уже попавшими под ограничения сервисами компании Meta. Это произойдет в случае, если видеохостинг не выполнит законные требования, предъявляемые его руководству Роскомнадзором.