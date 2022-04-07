Армия В МО РФ сообщили об уничтожении 1987 танков и других боевых бронемашин Украины Также уничтожено 125 украинских самолетов, 93 вертолета, 413 беспилотников. © Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости Читайте нас на: С начала спецоперации уничтожено 1987 танков и других боевых бронемашин Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Также уничтожено 125 самолетов, 93 вертолета, 413 беспилотников, 227 ЗРК, 218 установок РСЗО, 866 орудий полевой артиллерии и минометов и 1894 единицы специальной военной автомобильной техники Украины. Кроме того войска ДНР полностью зачистили от украинских националистов населенный пункт Сладкое. Также оперативно-тактическая авиация ВКС России за ночь поразила 29 военных объектов Украины. Ранее Вооруженные силы России нанесли ракетный удар высокоточными ракетами «Оникс» по объектам военной инфраструктуры Украины. Пуск был выполнен расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион» с черноморского побережья. Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика