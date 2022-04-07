Войска ДНР полностью зачистили от украинских националистов населенный пункт Сладкое

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Подразделения войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, полностью зачистили от националистов населенный пункт Сладкое. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что за ночь ВС РФ высокоточными ракетами воздушного и морского базирования уничтожили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов, которые снабжали топливом украинские группировки войск под Харьковом, Николаевом и в Донбассе.

Также оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 29 военных объектов Украины.

Ранее Вооруженные силы России нанесли ракетный удар высокоточными ракетами «Оникс» по объектам военной инфраструктуры Украины. Пуск был выполнен расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион» с черноморского побережья.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов