Глава МИД России также рассказал о неприемлемости замысла Киева нагромождать новые предварительные условия на переговорах.

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина пытается затянуть и подорвать ход переговоров с РФ.

Кроме того, глава дипведомства рассказал о неприемлемости замысла Украины нагромождать новые предварительные условия на переговорах.

«Наверняка на следующем этапе украинская сторона попросит вывести войска и будет нагромождать все новые и новые предварительные условия», - подчеркнул Сергей Лавров.

Накануне дипломат отметил, что западные страны, «раздувая истерику вокруг Бучи», пытаются сорвать российско-украинские переговоры, в которых наметился прогресс. Лавров также заявил, что Россия готова честно и последовательно работать с Украиной за переговорным столом и не потерпит повторения судьбы Минских соглашений.

Напомним, сообщения в иностранных СМИ о «массовых убийствах» мирных жителей в Буче появились 3 апреля. Преступные действия приписали российским военнослужащим. Минобороны нашей страны все обвинения отвергло, назвало происходящее провокацией и привело убедительные доказательства в пользу своей версии.