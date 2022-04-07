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Надежно запечатано: как выглядят контейнеры для ядерных отходов на Запорожской АЭС

Виктория Косогляденко
12:23 07.04.2022
По словам корреспондента «Звезды», на Запорожской АЭС есть процессы, неосуществимые без специалистов МАГАТЭ. Например, хранение отходов ядерного производства. Хранилище станции, например, сейчас заполнено почти наполовину. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко показала, как выглядят на расстоянии вытянутой руки контейнеры для хранения ядерных отходов на Запорожской АЭС.

По словам корреспондента, есть процессы на Запорожской АЭС, неосуществимые без специалистов МАГАТЭ. Например, хранение отходов ядерного производства. Хранилище станции, например, сейчас заполнено почти наполовину. 

«Чтобы закупорить ядерные отходы, нужны особые контейнеры, вот такие, сверхпрочные. Толщина стенки - 60 сантиметров. Есть свои особенности их производства, которые не раскрываются. И рассчитаны они на бессрочное хранение отходов. Сейчас на территории АЭС опечатаны и закрыты 173 таких контейнера. Вот этот будет следующим», - прокомментировала корреспондент. 

Также Виктория Косогляденко показывала, как происходит замер уровня радиации на территории Запорожской АЭС специалистами войск РХБЗ Вооруженных сил России.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении четырех украинских баз хранения ГСМ при помощи высокоточного ракетного оружия. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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