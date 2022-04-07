В МО РФ сообщили об уничтожении четырех украинских баз хранения ГСМ высокоточными ракетами

С этих баз осуществлялось снабжение топливом украинских группировок войск под Харьковом, Николаевом и в Донбассе, отметили в российском оборонном ведомстве.

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Российские высокоточные ракеты воздушного и морского базирования за ночь уничтожили еще четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах Николаевки, Запорожья, Харькова и Чугуева. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Было отмечено, что с этих баз ГСМ осуществлялось снабжение топливом группировок войск ВСУ под Харьковом, Николаевом и в Донбассе.

«Высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев с которых осуществлялось снабжение топливом украинских группировок войск под Харьковом, Николаевом и на Донбассе», - сказал Конашенков.

Накануне в российском военном ведомстве заявили об уничтожении пяти украинских баз хранения ГСМ в районах населенных пунктов Радехова, Казатина, Просяной, Николаева и Новомосковска.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.