Лохматый друг: как прибившийся в ходе спецоперации пес стал талисманом ремроты ВС РФ

По словам корреспондента, пес уже изучил каждый взвод и знает, где всегда можно получить угощение тушенкой.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов во время съемки сюжета о ремонтной роте Вооруженных сил России в ходе спецоперации по защите Донбасса наткнулся на талисман ремонтников - немецкую овчарку по кличке Зевс.

«Под ногами вьется фронтовой друг. Зевс, называют его военнослужащие, прибился к роте на одном из маршей. Он тут уже каждый взвод изучил. Знает, где приводы ремонтируют, там угостят тушенкой. А вот пост по ремонту электроники лучше не беспокоить. Бойцам некогда, работа кропотливая», - заметил корреспондент.

Также корреспондент показал, как выглядит сквозное пробитие бронетранспортера танковым снарядом, - БТР вышел из строя, хотя экипаж не пострадал. Впрочем, и бронетранспортер вернется на передовую после ремонта.

Ранее в Минобороны России рассказали об уничтожении четырех украинских баз хранения ГСМ при помощи высокоточного ракетного оружия.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов