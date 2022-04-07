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Снаряд прошел насквозь: как сложилась судьба поврежденного в ходе спецоперации БТР

Владислав Кустов
10:50 07.04.2022
Экипаж выжил, а группа противника была разбита. Поврежденная боевая машина попала в руки ремонтной бригады, которая уже занимается ее восстановлением. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов показал последствия попадания танкового бронебойного снаряда по БТР, который одним из первых прорвал засаду националистов на одном из гумкоридоров.

Экипаж выжил, а группа противника была разбита. Поврежденная боевая машина попала в руки ремонтной бригады, которая уже занимается ее восстановлением. 

«В этой ремонтной зоне техобслуживание может получить любая военная техника. Здесь и диски на колесах меняют, и боевые повреждения латают. В данный момент идет обслуживание пушки 2а72, работа кипит и днем и ночью», - прокомментировал корреспондент. 

Местоположение таких зон строго засекречено. Ремонтные комплексы полностью мобильны, и за считаные часы их можно развернуть на любой местности.

Ранее в Минобороны России сообщили об успехах оперативно-тактической авиации: она поразила еще 29 военных объектов Украины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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