Залп «Калибрами»: кадры пусков крылатых ракет с борта фрегата ЧФ в ходе спецоперации
Как сообщили в Минобороны России, целью высокоточного оружия стали объекты военной инфраструктуры Украины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет «Калибр» с борта фрегата Черноморского флота.
Целью высокоточного оружия стали объекты военной инфраструктуры Украины.
«Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении четырех украинских баз хранения горюче-смазочных материалов высокоточными ракетами.
Также официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил об уничтожении 1 987 украинских танков и других боевых бронированных машин.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов