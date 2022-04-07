CNN: в Белом доме рассчитывают полностью лишить Москву нефтегазовых доходов

Одним из направлений этой деятельности является работа с Германией по вопросу окончательного закрытия проекта «Северный поток - 2», рассказали в администрации Джо Байдена.

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Власти США и их союзники будут добиваться постепенного лишения России любых доходов от экспорта нефти и газа. С таким заявлением выступил заместитель советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Далип Сингх.

«Доходы от поставок нефти и газа - главные доходы, которые остались у России. И мы полагаем, что со временем нам удастся лишить Россию статуса ключевого поставщика энергоносителей. Мы работаем с Германией над тем, чтобы закрыть газопровод "Северный поток 2", мы отрезали России доступ к необходимым технологиям в сфере энергетики», - сказал Сингх в эфире телеканала CNN.

Реализация необходимого комплекса мер, по словам Сингха, займет некоторое время. Однако, в конечном счете, это должно лишить Москву получаемых от экспорта энергоносителей доходов.

Россия 24 февраля приступила к проведению специальной военной операции на Украине. Как неоднократно отмечал глава государства Владимир Путин, главная цель операции - защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны коллективного Запада ответили на действия России введением масштабных санкций. Ограничения коснулись финансов, инвестиций, спорта, энергетики и других отраслей.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в случае отказа европейских потребителей приобретать газ в РФ, Москва найдет новые рынки сбыта своей продукции. Сегодня газ «много кому нужен», отметил представитель Кремля.