В стране и мире В стране и мире В стране и мире

CNN: в Белом доме рассчитывают полностью лишить Москву нефтегазовых доходов

Ян Брацкий
00:09 07.04.2022
Одним из направлений этой деятельности является работа с Германией по вопросу окончательного закрытия проекта «Северный поток - 2», рассказали в администрации Джо Байдена.
CNN: в Белом доме рассчитывают полностью лишить Москву нефтегазовых доходов
© Фото: Газпром
Читайте нас на:

Власти США и их союзники будут добиваться постепенного лишения России любых доходов от экспорта нефти и газа. С таким заявлением выступил заместитель советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Далип Сингх.

«Доходы от поставок нефти и газа - главные доходы, которые остались у России. И мы полагаем, что со временем нам удастся лишить Россию статуса ключевого поставщика энергоносителей. Мы работаем с Германией над тем, чтобы закрыть газопровод "Северный поток 2", мы отрезали России доступ к необходимым технологиям в сфере энергетики», - сказал Сингх в эфире телеканала CNN.

Реализация необходимого комплекса мер, по словам Сингха, займет некоторое время. Однако, в конечном счете, это должно лишить Москву получаемых от экспорта энергоносителей доходов.

Россия 24 февраля приступила к проведению специальной военной операции на Украине. Как неоднократно отмечал глава государства Владимир Путин, главная цель операции - защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны коллективного Запада ответили на действия России введением масштабных санкций. Ограничения коснулись финансов, инвестиций, спорта, энергетики и других отраслей.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в случае отказа европейских потребителей приобретать газ в РФ, Москва найдет новые рынки сбыта своей продукции. Сегодня газ «много кому нужен», отметил представитель Кремля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:32 Армия
Видео
ВС РФ уничтожили скопление военной техники и зарубежного вооружения в Харьковской области
20:37 Армия
Видео
МО РФ: в Донецкой области высокоточной ракетой уничтожена база националистов
18:19 В стране и мире
Песков не исключил возможности разрыва дипотношений со странами Запада
17:27 Армия
Минобороны России: военные биологи США ищут атипичные формы чумы рядом с границами России
17:59 Армия
В МО РФ заявили об экстренном уничтожении свидетельств нарушения Конвенции о биооружии на Украине
Популярное
В Минобороны России рассказали о попытке инфицировать детей в ЛНР туберкулезом
В Минобороны России рассказали о попытках США лекарственных испытаний на военных Украины
Видео
В МО РФ заявили о необходимости международного расследования преступлений киевского режима в Буче
Видео
В Минобороны России заявили об уничтожении пяти украинских баз хранения ГСМ
Видео
Разводил руками и бродил: Байден остался в одиночестве на мероприятии в Белом доме
Песков назвал зафиксированные Кремлем три факта политики США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.