В ФРГ признали, что страны ЕС не могут отказаться от газа из России

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что на данный момент невозможно остановить поставки газа, но ограничения в адрес РФ Германия при этом поддержит.

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Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер признал, что страны Евросоюза не могут обходиться без российского газа. Об этом он заявил журналистам, собравшимся в Люксембурге перед началом встречи Еврогруппы.

При этом он отметил, что Германия поддержит дополнительные ограничительные меры в отношении РФ. Но отказываться от поставок из России не планируется.

«На данный момент невозможно остановить поставки газа», - цитирует Линднера РИА Новости.

Ранее в Германии заявили о риске для экономики страны при отказе от нефти и газа из РФ. По словам главы Deutsche Bank Кристиана Зевинга, существует риск рецессии немецкой экономики, если будет принято решение о полном отказе от импорта российских энергоносителей.