Bloomberg предрек России рекордную прибыль от экспорта нефти и газа в 2022 году

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Если основные покупатели российских нефти и газа не будут вводить эмбарго на их импорт, Москве удастся заработать почти 321 миллиард долларов. Такую оценку ситуации дало агентство Bloomberg.

«Несмотря на... удушающее давление на российские финансы из-за рубежа, Bloomberg Economics ожидает, что в этом году Москва заработает почти 321 миллиард долларов от экспорта энергоносителей, что более чем на треть больше, чем в 2021 году. Россию также может ожидать рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое, по мнению Института международных финансов (IIF), может достичь 240 миллиардов долларов», - говорится в материале средства массовой информации.

По данным группы IIF, санкционная политика Запада против Москвы, которая была объявлена после начала спецоперации на Украине, не остановила приток в РФ твердой валюты.

Напомним, что 23 марта в ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин объявил о важном решении в ответ на санкции против Москвы - Россия не будет принимать оплату за поставки природного газа в долларах и евро, расчет будет производиться в российской национальной валюте - рублях.

Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе со «Звездой» предположил, смогут ли страны ЕС найти альтернативу российскому газу. По его словам, то, как сложится ситуация с энергоносителями, зависит от нескольких факторов.

Сегодня стало известно, что латвийская компания Latvijas Gāze рассматривает возможность расплачиваться за газ из России в рублях. В настоящий момент анализируется такой способ расчета с юридической и деловой стороны.