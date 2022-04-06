СМИ: ФНС и МВД начали отслеживать куплю-продажу валюты в соцсетях

Налоговики совместно с полицией будут пресекать куплю-продажу валюты «с рук».

© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress

Федеральная налоговая служба поручила территориальным органам организовать взаимодействие с полицией, чтобы выявлять нарушения, связанные с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков, сообщает РБК.

В письме, отправленном ФНС, говорится, что торговля валютой «с рук» ведется через соцсети, различные Telegram-каналах и интернет-сервисы с объявлениями.

Как отмечается в документе, случаи теневой продажи валюты участились, а такая деятельность угрожает устойчивости национальной валюты и стабильности внутреннего валютного рынка, поэтому ее необходимо пресекать.

Между тем российский рубль стал самой динамичной мировой валютой в марте, демонстрируя устойчивое и стремительное восстановление. Об этом говорится в статье на сайте Национального общественного радио США (NPR).

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что рубль хорошо противостоит санкциям. Он также отметил, что санкции, введенные Европой в отношении Москвы, не могут дать мгновенный эффект.