В стране и мире Боррель признал устойчивость рубля перед санкциями Иван Линдеманн Ранее он отметил, что санкции, введенные Европой в отношении Москвы, не могут дать мгновенный эффект. © Фото: Juan Manuel Serrano Arce, KeystonePressAgency, globallookpress Читайте нас на: Российский рубль хорошо противостоит санкциям. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью радиостанции COPE . «Рубль продемонстрировал сильную устойчивость. Путин сейчас настаивает на том, чтобы за газ платили в рублях, чтобы поддержать валюту. Посмотрим, что произойдет», - сказал Боррель. Ранее верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности отметил, что санкции, введенные Европой в отношении Москвы, не могут дать мгновенный эффект. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика