Боррель признал устойчивость рубля перед санкциями
Ранее он отметил, что санкции, введенные Европой в отношении Москвы, не могут дать мгновенный эффект.
© Фото: Juan Manuel Serrano Arce, KeystonePressAgency, globallookpress
Российский рубль хорошо противостоит санкциям. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью радиостанции COPE .
«Рубль продемонстрировал сильную устойчивость. Путин сейчас настаивает на том, чтобы за газ платили в рублях, чтобы поддержать валюту. Посмотрим, что произойдет», - сказал Боррель.
Ранее верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности отметил, что санкции, введенные Европой в отношении Москвы, не могут дать мгновенный эффект.