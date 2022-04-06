Стремительное восстановление: в США оценили укрепление рубля

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Российский рубль стал самой динамичной мировой валютой в марте, демонстрируя устойчивое и стремительное восстановление. Об этом говорится в статье на сайте Национального общественного радио США (NPR).

«С момента падения 7 марта российский рубль резко восстановился. На момент написания этой статьи он торговался по 84 рубля за доллар <...> Именно резкое и устойчивое восстановление сделало рубль самой прибыльной валютой мира в марте», - говорится в статье.

С тем, что российский рубль успешно противостоит европейским санкциям ранее пришлось смириться главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, который выступил с соответствующим заявлением.

Напомним, что 23 марта в ходе совещания с кабмином президент России Владимир Путин объявил о важном решении. В ответ на санкции против Москвы - Россия не будет принимать оплату за поставки природного газа в долларах и евро, расчет будет производиться в российской национальной валюте - рублях.