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Стон земли: как военнослужащие из Армении и России разминируют сельхозугодья в Сирии

Игорь Лапик
05:30 06.04.2022
Найденные взрывоопасные предметы обезвреживают и складируют в одном месте, чтобы потом уничтожить накладным зарядом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Военнослужащие Вооруженных сил Армении пришли на помощь сирийскому народу. Саперы тщательно обследуют сельскохозяйственные поля, извлекая из земли неразорвавшиеся мины и снаряды. При поддержке российских военнослужащих, угодья постепенно передаются местным крестьянам, которые приступают к работам.

Сотни лет на этом поле работали только крестьяне, а сейчас настала очередь потрудиться саперам. Там где ходил плуг, теперь землю сканирует миноискатель. В данной ситуации поле перейти порой сложнее, чем жизнь прожить. Буквально под ногами десятки смертоносных находок, оставшихся со времен войны. Ошибиться тут никак нельзя. Объекты помечают краской, чтобы всем было видно и идут дальше. После, когда квадрат полностью осмотрен, взрывоопасные предметы обезвреживают и складируют в одном месте. Чтобы тут же уничтожить накладным зарядом тротила.

Это гуманитарное разминирование проводят саперы из Армении. В Сирии, а особенно в провинции Алеппо, большая армянская диаспора. Именно поэтому власти этой дружественной страны решили помочь братскому сирийскому народу очистить землю от опасного наследия. 

«Мы там только закончили работать, на следующий день начали сеять. Гражданские начали уже работать на земле», - рассказал сапер ВС Армении по имени Павел.

Армянским саперам содействует российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Наши военные предоставляют снаряжение, обеспечивают доставку людей к местам разминирования, а также с оружием в руках следят за безопасностью.

 «С ноября прошлого года велись работы по гуманитарному разминированию контингентом Вооруженных сил Республики Армения. Общими усилиями разминировано более 123 тысяч квадратных метров, обнаружено и утилизировано на месте 204 взрывоопасных предмета», - заявил представитель ЦПВС Вадим Бойко.

До войны эта плодородная земля давала по три урожая в год. В последние годы здесь собирают только мины, ручные гранаты, снаряды и самодельные бомбы. Но такая кропотливая работа позволила спасти жизни сотен крестьян и дать им веру в будущее.

«Здесь еще пару лет назад проходила линия фронта. Боевики в этом плодородном крае подготовили мощную линию обороны. Тут проходит канал с водой для орошения полей. И нам нужно, как можно скорее вернуть эти поля крестьянам. Чтобы они смогли вновь собирать урожай овощей, пшеницы, чтобы тут паслись стада овец», - уверен заместитель губернатора провинции Алеппо Кумейт ас-Шейх.

Профессия сапера сейчас в Сирии на вес золота. Именно на их плечах лежит фундамент будущего благополучия арабской республики. Разминирование ведется не только на сельскохозяйственных землях, но и в жилом секторе пострадавшем от обстрелов. К примеру, в Восточной Гуте недавно очистили от фугасов подземные тоннели террористов, чтобы строители могли нормально работать и возводить новые дома. 

В послевоенной Сирии появилась новая традиция - сдавать каждый новый участок разминированной земли торжественным перерезанием красной ленточки. Таким образом военные передают смену гражданской администрации, а местные жители получают сигнал, что теперь можно спокойно приступать к работе и налаживать мирную жизнь.

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