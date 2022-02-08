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Передача опыта: саперы из РФ провели курс обучения по технике разминирования для сирийских военных

Игорь Лапик
10:26 08.02.2022
Российские военные провели специальные учения для сирийских саперов. Тренировки прошли на закрытом полигоне под Дамаском. 
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сначала российские инструкторы принимают теоретический экзамен, а затем уже в полевой обстановке оценивают каждый шаг арабских военнослужащих. Первым движется сапер в защитном костюме с миноискателем, далее оператор станции постановки помех, она нужна для того, чтобы никто не смог дистанционно привести в действие взрывное устройство.

Затем идут бойцы со щупами. Их цель - обнаружить корпус мины, но не надавить на нее. В самом конце следует группа боевого прикрытия БРДМ с крупнокалиберным пулеметом.

Инженерная разведка маршрута прошла успешно, но на этом тренировка не заканчивается. Саперы повторяют все заново, чтобы довести свои действия до автоматизма. В послевоенной Сирии обстановка стабилизировалась, но военные саперы все еще проверяют некоторые объекты.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов

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