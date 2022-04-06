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«С окон больничных давай стрелять»: как националисты прикрывались мирными жителями в Мариуполе

Максим Румянцев
23:43 06.04.2022
Спасенные российскими военнослужащими и бойцами ДНР жители разрушенного города заверили, что националисты намеренно выбирали для оборудования своих позиций густонаселенные районы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Российские военные эвакуировали из Мариуполя еще почти шестьсот мирных жителей, среди них более ста детей. Вывозить их из города нашим бойцам приходится на бронетранспортерах - колонны постоянно обстреливают. Спасенные из зоны боевых действий рассказывают о преступлениях националистов, которые удерживали в подвалах целые семьи.

Все, что осталось от прошлой жизни, у большинства мариупольцев умещается в одну-две небольшие сумки. Сборы недолгие, мирных жителей из опасной зоны военнослужащие российской армии и ДНР вывозят под прикрытием брони. По другому по городу передвигаться до сих пор опасно. Националисты использовали жилой сектор для оборудования своих огневых позиций, целенаправленно выбирая места, откуда никто не эвакуировался.

«Как они относятся, если знают, что здесь где-то люди живут, а они оттуда стреляют? То есть ждут ответного огня. Вот видите, типа мы хорошие, а они плохие», - возмутился один из спасенных мариупольцев.

Школы, детские сады и даже больницы - националисты вели огонь, прикрываясь лежачими и беспомощными.

«Они пришли на четвертый этаж и на третий день гранатометы минометы поставили. Потом с окон больничных давай стрелять. Они были прямо в здании. Люди были под ними, а они сверху. А потом спустились на третий этаж, начали занимать позиции. Мы людей откатили от окон палаты, освободили коридор, они точки заняли и давай стрелять», - вспомнил еще один беженец.

По словам местных жителей, зверства нацбатов с каждым днем становились все сильнее.

«Отомстить. Им уже некуда деваться было, наверное. Они знали, что им тут места нет и все», - объяснила жительница Мариуполя, которую вывезли из города под огнем врага.

Отступающие из окружения боевики уничтожают свидетелей своих преступлений.

«Они пошли по воду, а их расстреляли. Детей и женщин. Это было возле хлебозавода», - сказала беженка.

Сейчас бои в Мариуполе продолжаются, в основном, в районе завода «Азовсталь». Киевские власти препятствуют эвакуации мирных жителей.

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