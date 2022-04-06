«Хотели отомстить»: жители Мариуполя рассказали о сожженных украинскими националистами домах

По предположению женщины из Мариуполя, причиной варварского отношения к жилью со стороны украинских националистов было желание мести мирным жителям, не принявшим азовцев*.

© Фото: Минобороны России

Жительница Мариуполя рассказала о сожженных украинскими националистами домах. По ее предположению, причиной варварского отношения к жилью было желание мести мирным жителям, не принявшим азовцев*.

«На нашей улице азовцы* несколько домов спалили. Наверное, просто хотели отомстить. Им уже деваться некуда. Они знали, что тут им места нет», - сказала свидетельница преступлений украинских националистов.

Также мариупольцы рассказали о бесчинствах украинских снайперов - по словам мирных жителей, те расстреливали обычных людей, отправившихся к колодцу набрать воды.

А еще один житель города рассказал, как украинские националисты открыли огонь из детского сада.

* «Азов» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов