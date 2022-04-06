Макрон назвал правильным решением диалог с Путиным

По мнению президента Франции, разговор с Москвой необходим для успешного построения новой архитектуры безопасности в Европе.

© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал правильным решением поддержку постоянного диалога с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению главы Пятой республики, разговор с Москвой необходим для строительства новой архитектуры безопасности в Европе, пишет ТАСС.

Кроме того, Макрон назвал возмутительной критику премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в адрес диалога официальных Парижа и Москвы. Со слов Макрона, заявления главы польского кабмина совершенно безосновательны.

Москва также высоко ценит регулярный диалог между президентом России Владимиром Путиным и его французским лидером Эммануэлем Макроном, о чем ранее заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В то же время он считает, что высылка российских дипломатов из Парижа ограничит возможности развития дипломатических отношений. Путин и Макрон неоднократно проводили телефонные переговоры за время специальной военной операции РФ на Украине. Во вторник, 5 апреля, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Макрон по-прежнему готов выступать посредником в российско-украинских переговорах.