В стране и мире СМИ сообщили о планах Франции выслать 35 российских дипломатов Анна Касаткина Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ предпримет «достойный ответ» на подобные действия. © Фото: Paul Gaudriault, Unsplash Читайте нас на: Франция намерена выслать 35 российских дипломатов. Об этом со ссылкой на близкие к МИД страны источники сообщает AFP. В министерстве ранее рассказали о планах выслать ряд российских дипломатических сотрудников, действия которых «противоречат интересам безопасности страны», передает РИА Новости. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ предпримет «достойный ответ» на подобные действия. В понедельник, 4 апреля, выслать 40 российских дипломатов также решила Германия. Они объявлены в стране персонами нон грата. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика