СМИ сообщили о планах Франции выслать 35 российских дипломатов
Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ предпримет «достойный ответ» на подобные действия.
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Франция намерена выслать 35 российских дипломатов. Об этом со ссылкой на близкие к МИД страны источники сообщает AFP.
В министерстве ранее рассказали о планах выслать ряд российских дипломатических сотрудников, действия которых «противоречат интересам безопасности страны», передает РИА Новости.
Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ предпримет «достойный ответ» на подобные действия.
В понедельник, 4 апреля, выслать 40 российских дипломатов также решила Германия. Они объявлены в стране персонами нон грата.