В Кремле заявили, что ценят регулярный диалог между Путиным и Макроном

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Москва ценит регулярный диалог между президентом РФ Владимиром Путиным и с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Об этом заявил в интервью французскому телеканалу LCI пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В то же время Песков считает, что высылка российских дипломатов из Парижа ограничит возможности развития дипломатических отношений.

Путин и Макрон неоднократно проводили телефонные переговоры за время специальной военной операции РФ на Украине. Во вторник, 5 апреля, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что в ближайшее время переговоров лидеров не планируется, однако Макрон по-прежнему готов выступать посредником в российско-украинских переговорах.