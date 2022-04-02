Песков: архитектура НАТО заточена на агрессию

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Несмотря на все заявления НАТО об оборонительном характере объединения, архитектура организации сформирована с нацеленностью на агрессию. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Он заметил, что Североатлантический альянс изначально создавался нацеленным на агрессию и с этим ничего не сделаешь.

«Знаете, автомат Калашникова, его как ни крути - он автомат все равно. Вот так же и НАТО», - указал Песков в интервью телеканалу «Беларусь-24».

В настоящее время, добавил представитель Кремля, группировка сил Альянса заметно укрепляется в восточном направлении, то есть в сторону западных границ России. Об этом, по словам пресс-секретаря, накануне доложил российскому лидеру глава министерства обороны страны Сергей Шойгу.