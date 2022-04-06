Федерация шахмат России обжалует решение о дисквалификации Карякина

В конце марта FIDE дисквалифицировала россиянина на полгода за публичную поддержку спецоперации РФ на Украине.

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Президент Федерации шахмат России (ФШР), старший тренер мужской сборной России по шахматам Андрей Филатов заявил о том, что подаст апелляцию на решение FIDE по этике и дисциплине о дисквалификации гроссмейстера Сергея Карякина на полгода.

В заявлении на сайте ФШР отмечается, что апелляция Филатова была подготовлена ведущими спортивными юристами с большим опытом.

Напомним, ранее FIDE дисквалифицировала россиянина на полгода за публичную поддержку военной спецоперации РФ на Украине. Его лишили возможности выступить на турнире претендентов на шахматную корону.

Позже в Кремле призвали пересмотреть решение по дисквалификации Карякина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом подчеркнул, что спорт должен оставаться вне политических процессов.

В среду, 6 апреля, в FIDE заявили, что, если гроссмейстер Сергей Карякин продолжит нарушать кодекс этики организации, то против него выдвинут новые обвинения.