FIDE: шахматисту Карякину не продлят дисквалификацию, но могут предъявить новые обвинения

Ранее россиянин был дисквалифицирован на полгода за публичную поддержку военной спецоперации РФ на Украине.

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В Международной шахматной федерации (FIDE) заявили, что, если российский гроссмейстер Сергей Карякин продолжит нарушать кодекс этики организации, то против него выдвинут новые обвинения. По словам представителя организации, у спортсмена есть время до 11 апреля, чтобы подать апелляцию.

«Эти санкции в отношении Карякина не могут быть продлены в принципе. Но если игрок будет упорствовать в нарушении кодекса поведения в будущем, есть вероятность, что против него будут выдвинуты новые обвинения», - сообщил представитель FIDE, передает РИА Новости.

Ранее FIDE дисквалифицировала россиянина на полгода за публичную поддержку военной спецоперации РФ на Украине. Его лишили возможности выступить на турнире претендентов на шахматную корону.

В свою очередь, Кремль призвал Международную шахматную федерацию (FIDE) пересмотреть свое решение о дисквалификации шахматиста. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, спорт должен оставаться вне политических процессов.