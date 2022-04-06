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Удар БПЛА: Минобороны опубликовало кадры уничтожения военного большегруза с боеприпасами ВСУ

21:48 06.04.2022
Накануне российскими военнослужащими был уничтожен беспилотник «Байрактар» расчетом ЗРК «Тор».
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Минобороны России опубликовало кадры уничтожения большегрузного военного автомобиля с боеприпасами ВСУ. Уточняется, что грузовик с боеприпасами был уничтожен ударом беспилотного летательного аппарата.

Накануне МО РФ показало кадры уничтожения беспилотного летательного аппарата «Байрактар» украинских националистов расчетом тактического зенитного ракетного комплекса «Тор». В процессе несения боевого дежурства были обнаружены 20 воздушных целей, которые были взяты на сопровождение и уничтожены. 

А несколькими днями ранее военное ведомство показало кадры, на которых ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ уничтожают замаскированные позиции ВСУ. Экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет парами с малых высот.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов

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