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Экипажи Ка-52 ВКС РФ нанесли удар по замаскированным позициям ВСУ: кадры уничтожения

09:08 03.04.2022
Армейская авиация в ходе проведения спецоперации сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, доставляет десант и грузы, а также оказывает авиационную поддержку.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
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Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ уничтожают замаскированные позиции ВСУ.

Экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет парами с малых высот. В результате этого были уничтожены замаскированные позиции бронетехники техники ВСУ. Результат поражения целей фиксировался средствами объективного контроля.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Ранее вертолеты Ка-52 и Ми-28Н уничтожили 24 единицы украинской боевой техники за ночь. В список уничтоженной вертолетами украинской боевой техники, по данным официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, входили в том числе семь танков, пять БМП, три БТР.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов 
 
 

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