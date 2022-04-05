Воздушный удар: кадры уничтожения беспилотника «Байрактар» расчетом ЗРК «Тор»

В процессе несения боевого дежурства были обнаружены 20 воздушных целей. В результате грамотных действий расчета ЗРК «Тор» все цели были взяты на сопровождение и уничтожены. Среди них - семь боевых беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Байрактар».

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