Воздушный удар: кадры уничтожения беспилотника «Байрактар» расчетом ЗРК «Тор»
Расчеты ЗРК «Тор» круглосуточно контролируют воздушное пространство в зоне своей ответственности.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотного летательного аппарата «Байрактар» украинских националистов расчетом тактического зенитного ракетного комплекса «Тор».
В ходе проведения специальной военной операции командир расчета зенитного ракетного комплекса «Тор» Сергей Пачепка выполняет задачи по контролю воздушного пространства в своей зоне ответственности.
В процессе несения боевого дежурства были обнаружены 20 воздушных целей. В результате грамотных действий расчета ЗРК «Тор» все цели были взяты на сопровождение и уничтожены. Среди них - семь боевых беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Байрактар».