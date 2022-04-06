Новый рекорд: курсы доллара и евро опустились на уровень 23 февраля

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По данным Мосбиржи, к закрытию торгов курс доллара зафиксировался на отметке 79,01 руб., а курс евро - 85,59 руб. Это произошло впервые с 23 февраля.

Напомним, в статье на сайте Национального общественного радио США, говорилось о том, что российский рубль стал самой динамичной мировой валютой в марте, демонстрируя устойчивое и стремительное восстановление.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что рубль хорошо противостоит санкциям.

23 марта в ходе совещания с кабмином президент России Владимир Путин объявил о важном решении. В ответ на санкции против Москвы - Россия не будет принимать оплату за поставки природного газа в долларах и евро, расчет будет производиться в российской национальной валюте - рублях