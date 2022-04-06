Эксперт раскритиковал желание США поставить РФ перед выбором между дефолтом и тратой валюты

© Фото: Pixabay

Проректор РАНХиГС, Доктор экономических наук Андрей Марголин в беседе со «Звездой» прокомментировал заявление представителя Белого дома Джен Псаки, которая рассказала о том, что Штаты будут стремиться поставить Москву перед выбором между дефолтом и тратой оставшихся валютных резервов.

По мнению эксперта, здесь наблюдается некая контригра, и за тысячелетнюю историю России было много желающих «поставить Россию на колени», однако, и эта попытка США будет провальной.

«Что они хотят - это понятно. Я думаю, что есть и контригра определенная по этим запросам. Здесь логика следующая: мы же уже гасили проценты по госдолгу. Гасили за счет замороженной части золотовалютных резервов. Сейчас они говорят нам, что запретят нам это делать. Поэтому они предлагают гасить это из оставшихся резервов, которые не заморожены», - отметил Марголин.

В противном случае, как отметил эксперт, власти Штатов готовы объявить дефолт. По мнению Андрея Марголина, российские финансисты должны грамотно просчитать эти последствия, принять одно из возможных решений в связи со сложившейся ситуации.

«Решение может состоять в том, что мы скажем им, что денег у нас достаточно, мы можем и так расплачиваться. А второе решение может состоять в том, что мы будем платить в рублях, разморозим все наши резервы и скажем, что нас не интересует объявленный дефолт», - отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, целью американской администрации Джен Псаки назвала «истощение ресурсов» России и стремление поставить ее национальную экономику «на грань коллапса». В свою очередь министр финансов России Антон Силуанов заявил, что западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России - 300 миллиардов долларов