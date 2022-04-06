Военный эксперт рассказал, почему AUKUS далеко до создания гиперзвукового оружия

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Сообщения о разработке альянсом AUKUS гиперзвукового оружия не означают, что оно действительно появится в скором времени, так как США делают подобные этому заявления десятилетиями. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

«Говорить - это еще не значит делать... О том, что американцы делают гиперзвуковое оружие, мы знаем лет тридцать с лишним, и каждый раз у них вот-вот оно полетело. На днях провели второе испытание гиперзвуковой ракеты якобы, но это еще не ракеты, это просто прототипы этой ракеты. До создания реальной ракеты еще достаточно много времени пройдет, и что у них получится, мы тоже еще не знаем», - пояснил он.

О том, что члены оборонного партнерства AUKUS - США, Австралия и Великобритания - заключили договор о начале нового сотрудничества по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него, стало известно накануне из совместного заявления стран. Ранее в МИД Китая заявили, что подобное решение альянса подрывает мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.