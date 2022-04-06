МИД Китая: совместная разработка AUKUS гиперзвукового оружия подрывает стабильность в АТР

Ранее США, Великобритания и Австралия в совместном заявлении сообщили, что договорились начать новое сотрудничество по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него.

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Заявление Вашингтона, Лондона и Канберры о том, что ведется совместная разработка гиперзвукового оружия, является фактором подрыва мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С таким заявлением в ходе брифинга выступил официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Чжао Лицзянь.

Напомним, что США, Великобритания и Австралия являются членами оборонного альянса AUKUS, о создании которого стало известно в сентябре прошлого года.

«США, Великобритания и Австралия под предлогом украинского кризиса и обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с большим размахом заявили, что США и Великобритания предоставят Австралии атомные подводные лодки, а также что три страны будут сотрудничать в области разработки передовых военных технологий, таких как гиперзвуковое оружие», - сказал дипломат.

Ранее США, Великобритания и Австралия в совместном заявлении сообщили, что договорились начать новое сотрудничество по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него. Кроме того, члены альянса условились расширять обмен данными и усиливать сотрудничество в сфере передовых разработок в оборонной сфере.