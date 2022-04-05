США, Великобритания и Австралия договорились о совместной разработке гиперзвукового оружия

Страны договорились расширить обмен информацией и углубить сотрудничество в сфере передовых разработок в оборонной сфере.

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США, Великобритания и Австралия заключили договор о начале нового сотрудничества по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран.

США, Великобритания и Австралия - члены оборонного партнерства AUKUS, о создании которого было объявлено в сентябре прошлого года.

«Сегодня мы взяли на себя обязательство начать новое трехстороннее сотрудничество в сфере гиперзвукового оружия и средств защиты от него, а также средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, мы договорились расширить обмен информацией и углубить сотрудничество в сфере передовых разработок в оборонной сфере», - говорится в совместном заявлении, распространенном Белым домом.

Указанные инициативы должны дополнить усилия трех стран по углублению сотрудничества в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта, квантовых технологий и подводных вооружений.

«По мере продвижения нашей работы над этим и другими критически важными средствами защиты и безопасности мы будем искать возможности для привлечения наших союзников и близких партнеров», - следует из документа.

Ранее сообщалось, что США также планируют ускорить разработку гиперзвукового оружия. Как отмечала CNN, Штатам «предстоит очень быстро наверстать упущенное», так как в этом плане они отстают от России и Китая.